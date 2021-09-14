私立高中學生　飲校方過期奶茶致肚瀉

台灣新北市私立辭修高中今年5月傳出學生飯菜內有蟑螂、餐具生鏽，上周六（11日）又傳出學校餐廳給住宿生喝過期紙包奶茶，有學生喝完後肚瀉，引發學生及家長不滿。校方坦承疏忽，並緊急回收涉事奶茶。市政府暫時要求校方停止供餐，待衞生局調查。當局表示，調查後證實有逾期飲品，將依違反食安法對校方開罰。

家長出面指控，校方上周六發給住宿學生的晚餐是漢堡加紙包奶茶，未料學生喝後出現腹瀉，檢查包裝才發現奶茶已經過期約3個月。有學生告知家長後，消息在家長通訊群組內傳開，質疑學校餐飲管理不佳。

報道指，雖然校方第一時間致歉，但學校從前年更換供餐廠商後，餐飲頻頻出事，學生常抱怨飯菜不佳，今年5月更發現蟑螂及餐具生鏽。許多學生和家長也向校方提出外送要求，但校方反叫家長親自送餐，沒有考慮住宿生的需求。校長張凱智表示，奶茶是學校廚房向外面廠商訂購，校方發現過期後已緊急回收，並告知學生和家長留意狀況，但有部分學生已喝下肚；強調未來會在餐飲驗收上做好把關，並考慮向廠商索賠。

衞生局接獲檢舉後派員前往調查，確實發現過期飲品，由於該校環境衞生今年已連續兩次不符合規定，被開罰22萬元新台幣（約6.1萬港元），目前已依食安法規定，命令學校廚房暫停作業。教育局則要求校方加強食材驗收程序，並在3日內對本次事件提出說明和改善。

駐台記者郭良傑報道