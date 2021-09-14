王毅晤新加坡副總理及外長 促加強抗疫及經濟合作

中國國務委員兼外長王毅周一（13日）到訪新加坡，先後與該國副總理兼財政部長王瑞杰、外長維文會面。雙方表示均願在新冠疫情、藥物研發等方面加強合作，同時期待《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）早日生效。王毅預料將於周二（14日）晤新加坡總理李顯龍。

王毅與維文會談時提到，中新雙方堅持以抗疫和發展下推進兩國關係發展，當中取得顯著成果。他又指，雙方要以靈活方式保持交往，加強聯防聯控，推進抗疫合作，充分發揮「陸海新通道」作用，重點挖掘電子商務、人工智能等領域合作。

維文指，新加坡願與中方深化抗疫、貿易、投資等領域合作，同時支持加快「南海行為準則」磋商，期待即將舉行的中國新加坡雙邊合作聯委會第17次會議，並歡迎中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的意願。

王毅與王瑞杰會面時則提到新冠病毒溯源問題，又指將溯源政治化、搞甩鍋推責有損國際抗疫合作大局，中方願與新方在病毒研究等方面開展合作，共同反對「疫苗民族主義」。王瑞杰則指，新方希望就疫情時兩國合作進一步深入發展，並願同中方繼續加強疫情防控、數字經濟等領域加強合作。

此外，王毅赴新加坡前夕訪問柬埔寨，並與該國副首相賀南洪會面。雙方會面時提到，要加強在國際地區事務的協調配合，防範域外勢力干擾破壞地區國家共同繁榮發展。同時，支持東盟國家和中國加快商談「南海行為準則」，鞏固提升東盟中國關係，共同維護地區和平穩定。