交友網僱女直播主賣弄色情獲利　警拘14人

台灣一個網絡視訊交友網絡平台標榜美女真人即時線上聊天，會員要花錢買點數才可與她們互動，很多女直播以暴露衣着甚至裸露猥褻表演，引誘會員花費。高雄警方近日搗破該平台，拘捕14人，估計該平台從2005年至今會員儲值已逾10億元新台幣（約2.8億港元）。

該平台的會員須以「線上刷卡」等方式購買點數，才可以進入一對一或一對多的視訊聊天室內，與女直播主進行視訊聊天互動。很多女直播主為衝高業績，會以暴露的衣着引誘會員加碼購買虛擬禮物等，每月不法所得高達數百萬元新台幣，女直播主其後再與平台拆帳。

高雄地檢署指揮高雄市刑警大隊花數月搜證追查，鎖定這個將網址設在境外的網絡交友色情平台在台灣多個營業據點，於日前持法官核發的搜索票，兵分多路動員逾百警力，分別於台北、台中、台南、高雄及嘉義等地搜查該公司營業處所、直播間及系統機房等共15處地點，並拘捕林姓負責人等人到案。

警方扣查電腦伺服器、手機、現金、教育訓練手冊、業績表、合約書、員工資料、電訊儲值卡等相關證物及犯罪所得，全案依違反妨害風化等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

駐台記者郭良傑報道