立陶宛外委會主席晤台灣駐美代表　就華打壓交換意見

立陶宛容許台灣當局以「台灣」名義在該國設立代表處，導致與中國大陸關係緊張。立陶宛國會外交委員會主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis）周日（12日）在華府與台灣駐美國代表蕭美琴會面，雙方就雙邊關係、面對陸方打壓等交換意見，同時談論強化台、立、美3地關係。此外，立陶宛外交部長蘭斯柏吉斯周一（13日）啟程赴華府訪問，將與美國國務卿布林肯會晤，料就對華政策展開討論。

蕭美琴周一晚在Facebook發布與立方人員會面的相片，同時貼文提到感謝立陶宛政府向台捐贈新冠疫苗，並在會上彼此分享台灣與立陶宛各自在歷史上面對強權霸凌打壓、如何爭取自由的經驗。

帕維里奧尼斯同日亦在Twitter公開會面合照，又提到台灣的潛力尚未被世界認識，但北京猶如重蹈立陶宛追求自蘇聯獨立時莫斯科所犯的錯誤，這反而有助世界認識台灣。相片亦見到，立方人員特別致贈一隻陶瓷貓的藝術作品，給以愛貓聞名的蕭美琴。

此外，針對華府傳出考慮同意駐美國台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」，中國大陸外交部發言人趙立堅周一回應，中方已向美方提出嚴正交涉，敦促後者停止任何形式的美台官方往來和提升實質關係，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。他又強調，美方應慎重處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海的和平穩定。

台灣的國家發展委員會周二（14日）宣布，該會主任委員龔明鑫將率領約65人的經貿投資考察團，於10月20日至30日訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛等3個中東歐國家。考察團由台灣跨部會官員及民間企業代表組成。