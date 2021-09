布林肯重申信守對台承諾　誤稱台灣為「國家」

美國國會眾議院外交關係委員會周一(13日)就阿富汗問題舉行聽證會,透過視像形式出席的國務卿布林肯重申撤軍阿富汗是正確決定,續留該國泥淖只會有利中國大陸的戰略利益,又強調美國會信守履行《台灣關係法》的對台承諾,期間將台灣稱呼為「國家」。台外交部其後感謝拜登政府多次以實際行動支持台灣,又稱將提升自我防衞能力。

共和黨眾議員菲茨帕特里克在會上提到台灣和烏克蘭等目睹美國撤軍的情況後,都擔心會否受同樣對待,質疑美方承諾。他詢問布林肯能否明確表明,一旦台灣及烏克蘭分別受大陸及俄羅斯侵略,美方會不惜一切代價支持及捍衞烏台。布林肯回應稱:「絕對會,我們堅守對這兩個國家的承諾。」(Absolutely. We stand by our commitments to both countries.)他指,美國將在《台灣關係法》下遵守承諾,亦會遵守對烏克蘭的承諾。

共和黨眾議員史密斯則問及大陸官媒早前指「台灣當局要從阿富汗的經驗吸取教訓」,甚至指阿富汗的情況或是台灣未來命運的某種預兆,暗示美國將拋棄台灣。對此,布林肯指出無論大陸如何宣傳美國的阿富汗撤軍決定,都是最希望美方重新發動阿富汗戰爭,並在未來5年、10年或20年內繼續深陷泥淖。他強調,美國不會繼續深陷阿富汗的泥淖,因為這嚴重違反美方戰略利益,同時更為符合中方的戰略利益。