陳水扁住所現不明紙袋　警方相隔6天處理分局長遭記過

台灣的前總統陳水扁在台南市的住處，上周遭人放置不明牛皮紙袋，警方初步調查疑有人把扁家送往回收的牛皮紙袋送回，應是一場誤會。陳水扁周一（13日）發聲明，不滿警方事發6天後才前往了解，其子陳致中也發文對其父的安全表示擔憂。台南市警察局周二（14日）表示，對台南市政府警察局第一分局局長方國璽記過2次處分。

陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中周三晚上在Facebook發文表示，本月7日晚上，其父母在台南市的住所門外，出現來歷不明的可疑包裹，已報警處理。至周一晚，陳致中代父親再在Facebook發聲明稱：「感謝警方昨日傍晚才來詢問陳水扁本人和外勞，並履勘現場，距9月7日晚上請大樓管理中心幫忙報案，已事隔多日。」他又指，不明包裹內藏硬物，父親當然心生恐懼，在感謝警方辛苦之餘，也籲請充分瞭解當事人每天生活在恐懼之中的心情，盼從速偵辦。

台南市警一分局表示，根據調查，裝有舊衣物與毛刷的牛皮紙袋，是先前陳水扁在台北的辦公室寄給他的信件，紙袋被扁家外勞於9月1日拿到住所的回收室。她將一件舊衣服塞進紙袋準備拿回家穿，卻忘記了。結果有人看見紙袋上有陳水扁的名字，於是好心送回扁家。至於毛刷是誰放置，警方仍在翻查閉路電視畫面查明和釐清，事件純屬誤會。

台南市警察局表示，對於分局疏失，市警局先依違反報告及刑案偵辦紀律，對分局長方國璽記過2次，後續由督察室深入調查，追究相關人員責任。方國璽則就事件對陳水扁前致歉，又稱會自我檢討。

東網駐台記者郭良傑報道