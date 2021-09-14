成都女遊塞爾維亞失蹤惹關注　知情人︰人在波斯尼亞

四川成都市一名31歲鄭姓女子去年10月起獨自前往塞爾維亞旅遊，期間因新冠疫情未能回國，直至上月20日更與親友失去聯繫，其父母只好在網上求助。消息引起塞爾維亞華人圈關注，當地不少華人自發尋人，中國駐塞爾維亞大使館周一（13日）亦表示，尋人工作已按正規流程辦理中。另內媒同日引述消息人士指，有人近日在波斯尼亞首都薩拉熱窩目睹小鄭，並已把照片發予其父母。其父親及後表示，這只是一條線索，至今未有明確消息。

內媒記者調查發現，小鄭出發前往塞爾維亞後，一直有更新Instagram帳號的動態，惟大部分為雜亂無章的英文單詞及圖片，主題難辨，連英語專家也難懂其意。從在部分照片可見，小鄭的行為略顯古怪，某張本人自拍照中，她身穿灰色棉襖看向鏡頭，背後的行人卻穿上清涼的夏裝。

一位塞爾維亞當地華人接受採訪時透露，最後一次有華人看見小鄭是在波斯尼亞。當地華人群組指出，小鄭上月在抖音發布的照片中，多處建築表明當時拍攝的地點為波斯尼亞，估計小鄭可能一直在塞爾維亞與波斯尼亞之間來來回回，很大機會是塞爾維亞只會免簽30天，故她先前往鄰國，再重新入境。另有一位數個月前曾偶遇小鄭的華人指，他當時嘗試了解對方的情況，但雙方無法正常溝通，「我和她說話，她一句都聽不進去，一直在那自說自話」。