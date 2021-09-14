阿里巴巴女員工稱遭性侵　涉案上司妻子發聲反擊

王某文（左四）的妻子指，周某（左三）是誣告陷害其丈夫。

阿里巴巴女員工周某聲稱在山東遭性侵一案持續發酵，其涉案上司王某文因強制猥褻行為嚴重程度未達刑事犯罪標準，檢察院不批准逮捕，改由警方按《治安管理處罰法》處以治安拘留15天。王的妻子周一（13日）再度在微博發文稱，不能縱容周某以「如此低成本的手段」肆意傷害他人，她與丈夫決定訴諸法律，準備控告周某，並提出對方涉嫌的「4宗罪」。

王妻在文中表示，丈夫雖已重獲自由，但強調丈夫遭人構陷而蒙受不白之冤，事件為其家庭帶來無法忘卻的痛苦；丈夫不但失去工作，其外婆亦在他回家前離世，父母亦因而病倒。雖然辯護律師建議他們就此放下，但他們認為倘若周某不受到應有的懲罰，類似行為將再次上演，如有更多居心不良者效仿，必將使正義不能得到伸張。

王妻列舉周某的「4宗罪」，包括有大量證據表明周某曾主動實施撫摸、親吻等行為，涉嫌強制猥褻；周某發文及警方通報表明，她曾隱瞞對自己不利的信息，捏造、散布虛構的事實，造成多名當事人和阿里員工名譽和職業生涯受損，涉嫌誹謗；周某以捏造的事實，作虛假告發，使王某文和張某受到刑事追究，涉嫌誣告陷害；周某無事生非，大鬧阿里食堂，後發文網絡散布，利用公眾對女性的同情心，造成公共秩序混亂，涉嫌尋釁滋事。

王妻強調，周某並非「不完美」的受害者，而是利用網民同情，罔顧社會道德，漠視他人權利，毫無是非觀的涉嫌犯罪者。目前，她與丈夫已委託律師，展開控告周某的準備工作。