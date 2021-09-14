內地首座核電機組原定今年退役　獲准延長運行20年

位於浙江嘉興市海鹽縣、內地首座核電機組秦山核電廠1號機組原本預計今年達到使用年限，惟生態環境部近日通報，根據《核安全法》及《民用核設施安全監督管理條例》有關要求，經國家核安全局批准，秦山核電廠1號機組運行許可證已獲准延續，有效期限至2041年7月30日。

秦山核電廠相關負責人表示，該廠1號機組是中國自行設計建造的核電站，裝機容量30萬千瓦，於1991年12月15日併網發電，設計壽命30年。該機組運行許可證獲批延續，填補了技術空白，具有示範價值，對中國構建整套運行許可證延續技術體系、評估方法，促進中國核電廠運行許可證延續標準體系建立健全、培養專業人才隊伍有着深遠影響。

據介紹，截至目前，秦山核電基地共擁有9台核電機組，總裝機容量達660萬千瓦。秦山核電亦積極探索核能開發、運行、維修等領域核心技術，擁有各種專利735項，國內標準65項，國際標準2項。

截至上月30日，秦山核電基地共累計納稅約478億元（人民幣，下同，約584億港元），帶動核電關聯企業95家，年產值291億元（約356億港元），吸納就業逾2萬人﹔累計安全發電6700億千瓦時，與燃煤發電相比，相當於約減少燃燒標準煤2.13億噸，減排二氧化碳6.4億噸，植樹造林約423個西湖景區。