內地規範校外培訓機構從業員　首設黑名單制度

內地官媒周二（14日）報道，教育部及人力資源社會保障部近日聯合印發《校外培訓機構從業人員管理辦法（試行）》（下稱《辦法》），進一步加強對校外培訓機構從業人員的管理，提升行業治理能力及水平，以保障教育「雙減」改革任務落實。

《辦法》主要從招聘條件、程序、從業禁止、行為「紅線」、監督檢查、處罰制度等方面作出規定，以引導校外培訓機構建立健全的管理機制。《辦法》明確了從業人員的資質條件，須愛國守法、具備良好的思想品德和職業道德，且愛護學生、仁愛敬業；從事學科類培訓的須具備相應教師資格證書，從事非學科類培訓的則須具備相應職業（專業）能力證明，同時並非中小學、幼稚園在職教師。

《辦法》首次提出從業人員的結構性要求，明確機構專職教學、教研人員原則上不低於機構從業人員總數的50%；面向中小學生、3歲以上學齡前兒童的線下培訓，每班次教學人員原則上不低於學生人數的2%、不低於兒童人數的6%。

另《辦法》首次提出建立校外培訓機構從業人員「黑名單」管理制度，對觸碰「有損害黨中央權威、違背黨的路線方針政策的言行」、歧視侮辱學生、體罰或變相體罰未成年人等11類行為「紅線」的，經查實後，納入全國統一監管平台的「校外培訓機構從業人員黑名單」進行管理。《辦法》同時禁止培訓機構聘用被納入「黑名單」，以及被剝奪政治權利或犯罪受到有期徒刑以上刑事處罰的人員。