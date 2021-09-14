重新發華艦隊照片　美軍稱無闖入領海

中國解放軍海軍特遣隊早前在北太平洋巡航期間，一度駛入美國在阿拉斯加州阿留申群島的專屬經濟區水域，引起外界關注。美國國防部周一（13日）重新發布照片，但內容與最初版本有出入，特別強調中方軍艦沒有駛入美國領海。

美國國防部旗下媒體網站發布的兩張照片，與前一天發布後移除的照片一樣，分別是美國海岸防衞隊巡邏艦巴索夫號從後跟蹤中國解放軍海軍特遣隊，以及該艘美艦官兵手持電話聽筒，與不遠處一艘解放軍艦艇對話。不過，上述照片標題由原先「海岸防衞隊船員監視在阿拉斯加州阿留申群島對出行動的中華人民共和國海軍編隊」，改為「海岸防衞隊船員在北極地區行動時保持警惕」。

照片說明的內容亦出現大幅變動，最初版本提到中方特遣隊由哪些類型軍艦組成、兩軍艦艇的互動是安全及專業，亦指明事發現場水域鄰近阿留申群島。新版本指巴索夫號在北太平洋白令海及北極地區展開例行巡邏期間，「在美國專屬經濟區的國際水域，發現中國人民解放軍海軍特遣隊並建立無線電聯繫」。

新版本的照片說明寫道，「美國海岸防衞隊與中國人民解放軍海軍的所有互動都是按照國際法及規範」，中方軍艦在任何時候沒有駛入美國領海。美國國防部未有解釋修改的原因，中國國防部亦未確認軍艦駛入美國專屬經濟區水域。