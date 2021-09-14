成都10年200日晴天　氣象局︰不準確

內地網紅「蜻蜓隊長」周二（14日）瀏覽天氣網站時，意外發現該網站的統計數據顯示，四川成都市近年10來只有200日是晴天，於是在微博上分享並詢問數據真確性，結果引起網民熱烈討論。對此，成都市氣象局回應稱，有關說法並不準確。

內媒報道，「蜻蜓隊長」在貼文中引用了一張「成都歷史天氣綜述」的圖片，圖中統計了成都市2011年1月1日至2021年9月1日之間的天氣數據，顯示「多雲天氣」的日子最多，達1,352天，雨天為1,273天，陰天為962天，而晴天只有200天。貼文發出後，「成都10年來僅200多個晴天」相關話題登上了微博熱搜，截至周二下午4時，話題已獲得近1億次閱讀，超過1.2萬名網民參與討論。

對此，成都市氣象局表示，從氣象學角度而言，晴天是「低雲量為0至2成或總雲量0至3成」的天氣現象，在2014年以前，氣象部門採用人工觀測方法記錄雲量和晴天，但2014年後，中國氣象局對國家氣象觀測站地面觀測業務進行調整，取消了對雲量雲狀的人工觀測，由此，無法通過常規氣象觀測來判斷晴天與否，上述說法並不準確。

內媒記者其後聯繫了「蜻蜓隊長」，對方表示，他是在「天氣網」上無意看到該項數據，感到難以置信，但因他並非成都人，便在網上發布，看看有沒有成都網民解讀。記者及後又向開發「天氣網」的重慶閱品科技有限公司查詢關於數據的來源，惟對方以「不方便」為由拒絕採訪。