涉強姦聾啞女成孕　已婚漢抱走男嬰下落不明

內媒周二（14日）報道，貴州省仁懷市24歲聾啞女子楊四月（化名），今年1月突然誕下一子，其家人卻對嬰兒生父毫無頭緒。楊四月隱瞞多日後，終承認嬰兒生父是同村47歲已婚男子楊斌（化名），又稱是被對方強姦成孕。另一邊廂，楊斌今年5月突然抱走兒子並下落不明；其前妻隨後卻拿出協議書，指證楊四月曾承認自己與楊斌之間的性行為屬自願。

楊四月是家中第四女，在一到兩歲時，因中耳炎醫治不及時，失去聽力，至13歲才讀完小學，隨後進入仁懷市特殊教育學校讀初中，因成績優異獲多個獎項。由於家庭貧困，楊四月其餘兄弟姊妹都在讀完小學或初中後外出打工，加上家中父母或生活忙碌、或不識字，導致楊四月無法通過文字與家人交流。生活苦悶下，她與任職市政府司機的楊斌，在2017年成為微信好友，經常聊天，並對楊斌產出好感。

今年1月14日，楊四月突然誕下一子。由於生父同姓楊，違反宗族規矩，引起全家關注，逾百名宗族親戚向楊四月一家興師問罪。楊四月的兄長楊洪俊回憶，事件曝光之初，他曾與楊斌見面，但楊斌表示無意與宗族親戚會面。及後，楊四月突然在鎮政府主持的協調會上披露，自己是被楊斌欺騙，又指第一次強姦發生在2018年8月，且具體描述當時現場情況。楊四月一家隨即報案控告楊斌涉嫌強姦。

不過到3月5日，楊四月卻與楊斌簽署一份協議，內容包括楊四月承諾撤回報案，自願放棄兒子撫養權，雙方互不給予對方經濟補償；簽署過程獲楊斌當時的妻子見證。在簽署協議兩個月後，楊斌便從楊四月身邊帶走男嬰，自此下落不明。楊斌的繼子憶述，父親當時只拿走幾件換洗衣物就不告而別，此後發短訊不回，電話也打不通。內媒記者日前向市公安局刑偵大隊查詢案件現況，卻獲告知由於系統故障，無法查詢案件進展。