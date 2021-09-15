內地女隆胸失敗求償遭暴打　報警反遭刁難

來自遼寧大連的王女士去年在四川成都一家整形醫院接受隆胸手術，後因發現左右胸不對稱，於是找醫院理論，誰知反被侮辱和毆打。事後王女士出現腦震盪且身體多處受傷，但報案後，起初遭警方留難，後來又被指起訴證據不足。最後在王女士堅持下，警方承認調查不足，已對涉事警員問責和整改。

職業是模特兒的王女士，去年8月看到網上廣告，於是飛往成都美綻美整形醫院（下稱美綻美）隆胸，以分期方式共花近5.8萬元人民幣（約7.1萬港元）。手術後1個月，她發現有高低胸的情況，但院方稱這是正常恢復階段。到今年6月，她因胸部不適入院，經電腦掃描顯示她左胸的植入物被放反。

今年7月3日，王女士要求美綻美賠償，但對方否認手術出問題，又稱要重新開胸才能確認植入物是否放反。院方又恐嚇會將王女士隆胸前後的對比照打印出來，「讓廣大觀眾來看一下」。3日後王女士再到醫院理論時，卻遭對方3、4名職員毆打、搶手機和抬走，事後需送院治療。到7月下旬，辦理案件的跳蹬河派出所警員到醫院提取閉路電視畫面，但表示沒法證明職員打人，只向醫院4人作出行政警告，王女士不服，於是向其上級部門反映。

9月2日，成華區公安分局告知王女士，經再三查看閉路電視畫面，發現醫院職員確有踢她的動作。分局已對跳蹬河派出所下達督查通知書，並對2名值班民警進行內部處理。另王女士周一（13日）與美綻美相關負責人在派出所協商但未達成一致，院方稱幫忙聯絡當地三甲醫院取出假體，如確認放反植入物，會承擔相應責任。但有關打人一事，王女士指對方避而不談。