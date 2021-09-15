台長途巴士撞欄釀6死　倖存孕婦獲賠708萬新台幣

2017年震驚社會的阿羅哈客運長途巴士自撞護欄釀6死事件，倖存的懷孕乘客張姓女子因傷2年無法工作，提告求償。一審判阿羅哈客運及吳姓司機賠償張女763萬元（新台幣，下同，約214萬港元）。高雄高分院日前針對張女的薪資、勞動力減損等費用作出修正，判客運公司和吳男仍須賠償708萬元（約198萬港元）。

事發於2017年9月11日晚，吳姓司機駕駛長途巴士行經國道1號高雄岡山北上路段，車速破百時竟分心低頭找紙巾，警覺快要撞上前車時，不慎打滑失控，直接擦撞內側護欄，導致乘客當場拋飛車外，6人當場死亡，多名乘客受傷。一、二審皆依業務過失致死罪判吳男4年2月，案經最高法院駁回定讞，吳男目前已在服刑。

事發時，張女懷有身孕，坐在第11排的位置上，車輛失控自撞後，自行解下安全帶逃生。張女控訴該事故害她腦震盪、頸椎及椎間盤突出、脊髓損傷、身體及手腳多處受傷，衍生創傷壓力症候群、憂鬱症，造成她2年無法工作，求償1351萬元（約380萬港元）。

阿羅哈公司一度以「在職教育訓練完善、行車前落實安檢」，張女沒有繫安全帶為由拒絕連帶賠償。但法官認為，客運公司選派司機，應以技術純熟、性格謹慎精細為考量，加上以財力考量，與司機連帶賠償才能保障乘客權益。