華駐英大使被拒踏足國會　中方斥個別議員干擾兩國正常交住

中國駐英大使鄭澤光原定周二（14日）應英國國會一批多黨派親中議員的邀請，到國會大樓會面，但因為部分議員反對，而臨時遭拒絕進入國會大樓範圍。

鄭澤光原定會與英國議會跨黨派中國小組會面，然而下議院議長賀立紳表示，收到施志安等數名批評新疆人權後遭中國制裁的國會議員來信，指有關邀請應受到譴責；賀立紳指出，若對部分國會議員的制裁仍然有效，邀請中國大使到國會的做法並不恰當，他與上議院議長麥福男爵都認為，會面不適合在國會舉行。賀立紳強調，鄭澤光並不是被永久禁止踏足國會大樓，而是至中國撤銷對英國國會議員的制裁為止。

中國駐英國大使館發言人在網站回應事件，表示活動安排的時間及地點，中方尊重主辦方意見，但個別英國議員出於個人政治目的，干擾中英正常交往與合作，這種行為違背兩國人民願望、損害兩國人民利益，是可恥，也是懦夫之舉。

發言人又表示，中方今年3月宣布對英國有關人士和機構的制裁措施，是中方針對英方基於虛假信息、以所謂新疆人權問題為藉口單方面制裁中國相關個人和實體作出的正當反應，無可指摘。國家關係應建立在相互尊重、平等相待、互不干涉內政等原則基礎上。對任何損害中國核心利益的言行，中方歷來堅決反擊，絕不姑息。