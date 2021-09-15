網紅餐廳食材被揭以次充好　吃剩刺身回收再用

上海網紅餐廳「一緒壽喜燒」，被爆以澳洲和美國牛冧肉假冒澳洲和牛。

在內地號稱「上海第一網紅日料火鍋自助餐」的「一緒壽喜燒」，近日被曝食材以次充好、有分店回收再用剩餘食材、廚房操作不規範等問題。一緒壽喜燒周二（14日）透過微博發聲明致歉，表示已責令涉事門店停業整頓。餐廳的關聯公司上海豐之緒餐飲管理有限公司的負責人，事後亦遭楊浦區市監局約談。

微博帳號「內幕糾察局」周一（13日）爆料稱，一緒壽喜燒主打的M8等級「澳洲和牛」，實為美國金標牛膝圓（即牛冧肉）冒充，而M7「澳洲和牛」也為澳洲牛冧肉。餐廳的「日式燒鱈魚」其實是比目魚。店內所售的生朱古力（以朱古力和乳製品混合而成），在國家市監總局系統中無法查到安全許可證編號；製作抹茶生朱古力所用的抹茶粉，也經已過期。

爆料影片又顯示，餐廳服務員將顧客吃剩的刺身送到回收區，師傅隨即把已融化的冰水倒掉，另補上新的冰沙，再把新的刺身與吃剩的刺身混合，供另一枱顧客食用。另負責清潔的大嬸以顧客使用的公羮吃奶茶配料後，將配料包上保鮮紙放入冰箱。

一緒壽喜燒周二表示對事件感到震驚，將對全國門店加大稽查力度，對不符合標準的門店絕不姑息。

資料顯示，一緒壽喜燒自2019年開業，至今在上海共有11家門店。內地商業訊息查詢網則顯示，同年成立的上海豐之緒餐飲管理有限公司，經營範圍包括餐飲企業管理、餐飲服務和廚房設備銷售等。該公司曾4次被行政處罰，包括於去年10月，該公司普陀分公司則因被抽檢甜蝦的大腸菌群、北極貝的菌落總數、大腸菌群項目不合格，被罰款5萬元人民幣（約7.1萬港元）。