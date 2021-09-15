利用茶葉罐掩飾偷運大麻入境　台女網紅被捕

台灣的刑事局偵四大隊早前查獲多人涉嫌利用茶葉罐作為偽裝，把大麻藏進茶葉罐中，並從外國寄送走私入境。經兩個月深入調查，警方鎖定一名25歲潘姓女網紅是幕後黑手，周一（13日）趁她與一名何姓男買家交易時，當場將兩人拘捕。

警方今年7月時，查獲有人利用茶葉罐包裝，偷連約2公斤大麻入境，於是成立專案小組追查幕後主嫌。及後，警方接獲物流業者舉報，指有從外國入境的包裹經常投遞失敗，寄貨人多次變更收貨地址或收貨人，引起警方懷疑。專案小組追查後，發現該些包裹中裝填的是大麻。經多次攔截，警方至今繳獲約8公斤，並掌握部分買家資料。

警方指出，潘女利用加密通訊軟件在幕後指揮運毒過程，並通過使用假地址與假收貨人的方式，測試大麻包裹是否受到警方監控。潘女與買家交易時，更會把大麻預先埋藏在廢棄工廠或偏遠小路等地，要求買家自行透過經緯度編碼尋找商品，以不碰面的方式轉手，同時潘女只使用加密貨幣進行交易，試圖規避警方追查。

刑事局周一聯同新北市刑警大隊，到三重、新店地區搜索，成功拘捕潘女及何男，並在現場查扣4部手機、1.2公斤疑似大麻煙草、5組吸食器、1罐電子煙油、1支霧化器及一台電腦等贓物。偵訊後，全案依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。