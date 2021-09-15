內地網絡驚現未成年主播教化妝　官媒發文炮轟

內地社交平台近期出現一批未成年甚至標榜「全網年紀最小」的美妝博主，在鏡頭前示範化出各種時尚妝容。官媒周二（14日）批評，這類影片容易令表演或觀看的未成年人迷失於物慾的世界。另有專家指出，引導兒童進行美妝產品代言，拍攝並上傳視頻可能違法。

廣東省化妝品學會常務副秘書長、暨南大學生命科學技術學院教授劉忠表示，兒童美妝博主受捧的背後，是近年快速發展的兒童化妝品產業。據電商平台數據顯示，去年國內兒童化妝品銷售額同比增長300%。有直播電商從業者指出，一個在社交平台小紅書上擁有10萬粉絲的博主，接一單廣告收益便達數千元人民幣。

報道指，一些兒童美妝博主所說所寫的內容呈現成人化趨勢，甚至包含軟色情詞彙。中國政法大學傳播法研究中心副主任、中消協專家委員會專家朱巍認為，美妝風潮低齡化意味着物化女性、容貌焦慮等傾向過早地傳遞到兒童身上，「過早地讓孩子接觸化妝，不會讓孩子建立對『美』的正確認識」。

朱巍又稱，廣告法明確規定不得利用未滿10歲的未成年人作為廣告代言人。有關平台應盡快下架違法影片，整改相關板塊，對存在違法行為的家長、審查不嚴的平台依法追責和教育。北京師範大學法學院教授劉德良表示，監護人不應為短期利益，讓兒童過早接觸成人世界。幼稚園和學校也應重視美育，培養青少年鑑賞美創造美的能力。