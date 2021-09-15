王毅訪韓兩天　或邀文在寅北京冬奧期間訪華

中國國務委員兼外長王毅周二（14日）晚乘專機抵達南韓，展開為期兩天的訪問。王毅周三（15日）早上會與南韓外長官鄭義溶舉行會談，其後到青瓦台拜會總統文在寅，或會邀請對方於明年2月北京冬奧期間訪華。

王毅於周二晚上9時50分許，現身在仁川國際機場入境大堂，並向記者揮手致意，之後乘車離開。王毅周三早上會與鄭義溶舉行中韓外長會談，議題包括重啟朝美無核化對話等推動朝鮮半島和平進程的事宜。今次是王毅繼去年11月訪韓後相隔10個月再度來訪，亦是鄭義溶今年4月到訪廈門後二人相隔5個月再度會晤。

外界關注，中方對北韓宣稱成功試射新型遠程巡航導彈的態度，又認為在中美矛盾升級下，中方可能對韓釋出牽制美國的訊息。中韓兩國亦會協商北京冬奧會的相關事宜，王毅拜會文在寅時或邀請對方屆時訪華。

北韓官媒朝中社周三發表一篇署名文章，斥責美國赤裸裸干涉台灣問題，重申北韓支持中國政府「一個中國原則」的立場，抵制外部勢力製造兩個中國的企圖。文章又批評，美國將台灣問題作為遏制中國發展的手段，更企圖拉攏日本、南韓、歐洲等盟友對華施壓，又在朝鮮半島及其周邊不斷增強武力，破壞地區和平穩定。由於當日正值王毅訪韓，朝方此時發文重申支持中國政策的立場引起關注。

即上「半島局勢」專頁