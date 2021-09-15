三星重工寧波船廠倒閉　過千名員工被裁抗議

南韓企業三星集團旗下、位於浙江省的三星重工寧波船廠，近日傳出撤資倒閉，惟因裁員遣散補償不足，引發過千名員工抗議。內媒引述寧波船廠的內部信件指，管理層已於周一（13日）正式裁走全體員工，網傳有逾2,000人，部分員工表示會持續抗爭，直至獲得滿意賠償。

寧波船廠過千名員工上周三（8日）起在廠區聚集抗議，拉起寫有「三星過河拆橋、工人衣食無着」等字眼的橫額，不滿三星重工在撤資傳言下，遲遲未向員工說明，且未妥善溝通賠償問題，質疑廠方刻意隱瞞。

寧波船廠管理層上周四（9日）派出全部6名韓籍主管到場說明，指船廠因疫情等原因導致經營困難倒閉，並於翌日單方面宣布補償方案。有船廠內部人士向傳媒披露廠方的遣散補償方案，指船廠會向員工賠償等同於工作年數乘以月薪，再額外加一個月的工資。有員工透露，三星重工南韓總部已向寧波三星重工撥款7.5億元人民幣（約9億港元）作為善後，且款項已到帳。廠方則未有證實相關消息。

三星重工寧波船廠成立於1995年12月，是中國改革開放後第一間引進的外商獨資造船廠，產品主要銷往南韓巨濟造船所。但自2015年之後，寧波三星重工就未曾獲得任何新船訂單。南韓傳媒去年報道，在中國的三間南韓船廠，即山東大宇造船、寧波三星重工和榮成三星重工或將停產甚至關閉。