美軍高層憂特朗普惹中美開戰　曾2次致電解放軍

美媒《華盛頓郵報》周二（14日）引述兩名記者的新書，指美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley），擔心前總統特朗普在任期最後時間會下令與中國開戰，曾兩次致電中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，保證美國不會向中國發動軍事攻擊。米利辦公室未有回應報道。

該書由《華盛頓郵報》副主編伍德沃（Bob Woodward）與國家政治記者科斯塔（Robert Costa）撰寫，當中提到，米利第一次是在去年10月30日，即美國大選投票日前4天致電李作成，原因是南海局勢緊張，特朗普接連發出好戰言論，美方收到情報顯示中方相信美國準備發動攻擊。米利在通話中向李作成保證，「美國政府很穩定，沒有問題，不會對中國發動攻擊或熱戰」，又稱「如果美國發動攻擊，我會事先通知你，不會突如其來」。

而第二次通話是在今年1月8日，即特朗普支持者闖入國會引發暴動後兩日，主要是為了釋除中方對國會暴動事件的憂慮，米利向李作成保證「我們百分百穩定，所有情況都很好，但民主有時都會草率」，但未能輕易緩和對方憂慮，米利亦表示理解。

書中又提到，米利同日與民主黨眾議院議長佩洛西通話，米利認為特朗普在大選落敗後「腦力衰退」，並認同佩洛西所指特朗普「瘋狂」及「不穩定」。雙方討論到如何阻止特朗普發射核武，並相信若中國覺得「這位難以預測及報復心重的美國總統」構成威脅，可能會作出攻勢。米利當日亦與多名美軍高層討論預防措施，檢視一旦發射核武的程序，強調總統負責作出決定，但米利亦必須參與其中。