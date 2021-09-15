一日兩宗襲擊案　武漢律師前往開庭遭刀客所傷

遇襲的陳某峰律師任職於湖北得偉君尚律師事務所。

湖北省武漢市周一（13日）一名年輕律師遭敗訴方的當事人闖入事務所開槍打死。同日在湖北，另一名武漢律師在前赴漢川市開庭時，也遭人持刀所傷，經接受手術後已脫險，案件正由漢川市警方調查。

內媒周二（14日）經多方核實，遭襲陳姓律師執業8年，其任職的湖北得偉君尚律師事務所，在當地甚具名氣。陳某峰遇襲後被送到漢川市人民醫院急診科，隨後轉送外科接受治療。據醫院工作人員稱，陳某峰接受手術後情況穩定。

據該事務所在微信工作群發送的訊息顯示，該事務所全體律師對疑犯表示強烈譴責，並對其所犯罪行無比憤慨。該事務所提醒各律師必須切實加強個人安全防護意識，務必保證自身人身安全；必要時，應向律師協會、司法行政機關和公安機關求助。

事發後，該事務所工作人員陪同武漢市協會副秘書長姚劍等人，前往漢川探望受傷的陳某峰，並發放慰問金，啟動意外人身傷害保險賠償，同時前往當地公安機關維權。針對事件情況，該事務所蔡姓和李姓負責人均未作回應。內媒則引述權威消息稱，律師陳某峰和疑犯皆不是漢川當地人，案發地點為漢川市街上。