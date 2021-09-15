研究揭廣州疫情傳播鏈　長者染Delta易成重症

廣東省廣州市荔灣區今年5月爆發新冠變種病毒Delta疫情。由鍾南山等學者組成的醫科大學教授團隊，周日（12日）發表號稱全球首個Delta完整傳播鏈數據，從中發現60歲及以上長者染上Delta後，病發成重症的風險較染上原始病毒高1.45倍。

研究從廣州疫情最初，即荔灣區的一名75歲郭姓女子染疫開始羅列，發現當中Delta病毒的傳播途徑，主要是通過直接和間接近距離接觸；其中30.8%的感染者是通過用餐傳播，其次分別是家庭接觸（30.13%）及社區傳播（18.59%）等。

此外，研究團體發現Delta病毒的潛伏期短，且傳播速度快。廣州疫情中，各患者的潛伏期中位數僅4.7天，明顯較原始病毒的6.3天為短；非重症患者的潛伏期更只達4天。此外，Delta病毒可在10天內傳播4代患者，其中最快的代際傳播不超過24小時。

因此，研究認為及時管控重點場所、在局部地區展開全員核酸篩查等防控措施，對於快速發現傳染源、切斷Delta病毒傳播途徑非常重要。