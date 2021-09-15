歐盟列華印太戰略核心　擬與台發展貿易關係

日本傳媒周二（14日）報道，歐盟草擬了一份印太戰略文件，視中國為戰略核心，主張與中國多方面合作及減少直接批評。歐盟亦尋求與日本、南韓、新加坡建立新的數碼夥伴關係，同時與台灣加強貿易及投資關係，目的是在外國部隊狼狽撤出阿富汗後在亞洲建構影響力。

報道引述取得的歐盟印太戰略文件草稿指，中國是歐盟在印太的戰略中心，警告在南海和台海等有主權爭議領土海域的緊張局勢或直接影響歐洲安全與繁榮，民主原則及人權亦受區內獨裁國家威脅，危害區域穩定。文件續指，建立以透明貿易規則為本的全球平台愈來愈受不公平貿易行為和經濟威逼損害，這些發展增加貿易、供應和價值鏈的緊張。

歐盟提倡與日本、南韓、新加坡磋商達成數碼夥伴關係協議，鞏固各方在人工智能等先進科技、數據管理合作等，補足世界貿易組織在電子商貿的談判。歐盟還希望與台灣發展貿易投資關係，但無提及簽署雙邊貿易協議，同時尋求與日本、南韓與台灣合作處理依賴進口半導體問題。歐盟有意與由美國、印度、日本和澳洲組成的「四方會談」合作應對氣候變化、科技或新冠疫苗等議題。

在安全方面，歐盟計劃與印太夥伴舉行更多聯合軍演和安排軍艦停靠港口，捍衞航行自由和打擊海盜，並評估是否指定印太地區為「感興趣海事區域」，讓成員國派軍艦和軍機到相關區域巡航。