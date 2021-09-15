國台辦反對台駐美機構改名　斥民進黨玩花招注定失敗

北京近日宣布從10月1日起，持台灣居民居住證者可參加北京市城鄉居民基本養老保險，遭台陸委會指為統戰。大陸國台辦周三（15日）批評，民進黨一貫抱持陰暗心理，動輒攻擊抹黑大陸惠台利民政策。對美國日前表示考慮允許台灣推動駐美機構改名，國台辦強調民進黨無論怎樣玩弄花招搞「台獨」，都注定失敗。

國台辦發言人朱鳳蓮在周三的記者會上表示，大陸於2019年制訂法規，保障台胞在大陸享有同等的社會保險權益，無論是已就業或未就業的台胞，均可持居住證參加當地城鄉居民基本養老保險。參保後，如果在達到規定的領取養老金條件前離開大陸，可選擇保留帳戶或申請一次性提取社保個人帳戶儲存額。這些做法充分體現大陸全心全意為台胞辦實事、做好事、解難事，惟民進黨當局蓄意誤導甚至威脅恐嚇台灣民眾，是對台灣民眾利益福祉很嚴重的傷害。

被問美國有意讓「台灣經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，朱鳳蓮表示，陸方堅決反對包藏禍心的「更名」圖謀。她指出，陸美建交時美方在台灣問題上對中方作出嚴肅的政治承諾，美方和台灣只保持文化、商務和其他非官方關係，但現在美方卻試圖「以台制華」，遏制大陸發展，這些都是徒勞的。

朱鳳蓮又稱，民進黨當局出於「台獨」本性，置中華民族根本利益和台灣民眾福祉於不顧，甘當外部勢力的棋子，不斷在國際上玩弄謀獨花招、挑釁生事，只會嚴重損害台海和平穩定，把台灣民眾推向災難。她警告民進黨當局，無論與外部勢力如何勾連表演，都無法阻擋祖國必然統一的歷史進程。