內地揭731部隊解剖活人　指美日交易細菌戰資料

今年是918事變90周年，內地官媒周二（14日）晚播出紀錄片，揭露當年日本關東軍731部隊進行細菌實驗輸送活人的全部過程，包括不用麻醉藥進行活殺解剖；又設置野外實驗「靶場」，用活人進行細菌炸彈實驗。

在黑龍江省檔案館保存着一份極為珍貴的檔案，清晰記錄731部隊犯下的罪證。這份檔案記錄扣留審訊諜報員及嫌疑人的情況，其中多處提到所謂「特殊輸送」，實際指不經審訊，將人移交用作人體實驗。

在731部隊遺址出土文物中，發現解剖實驗用的人體內臟掛架、剃刀和浸泡人體內臟的標本瓶。在長達13年，至少有5,000人被以活人實驗的手段殺害。該部隊擁有4,500具繁殖跳蚤的孵育器，通過讓跳蚤吸食染有鼠疫的老鼠血，每3、4個月可培養出約45公斤鼠疫跳蚤。

為檢驗細菌武器的效能，該部隊又在野外設置特別「靶場」，將活人綁在冰封的木樁上，彼此相隔5米圍成圓圈，然後從空中投擲或者近距離引爆細菌陶瓷炸彈，內裏帶有炭疽杆菌、鼠疫、霍亂、鼻疽杆菌、痢疾、副傷寒菌等。用作實驗者不是當場死亡，就是被炸傷並感染細菌，數天後被病痛折磨致死。

影片指出，戰後731部隊在美國的包庇下幾乎全身而退。1943年4月，美國陸軍部在馬里蘭州的德特里克堡設立細菌戰研究基地，2年後派出4批細菌戰專家調查日本細菌戰有關情況，包括審訊20多名731部隊成員。1948年11月，美日達成秘密交易，美國以免除對731部隊創建人石井四郎等戰犯的起訴為條件，用25萬日圓換取日軍的細菌實驗資料，包括大量實驗報告以及8,000多張有關用細菌武器做活人實驗和活人解剖的病理學標本和幻燈片等。