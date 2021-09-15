拳打環保局稽查人員　台縣議員被捕喊冤

台灣嘉義縣環保局周二（14日）下午會同水利處、中埔分局同仁派出所警員等，到嘉義縣中埔鄉深坑村一處山坡地，勘查是否有廢棄物遭人非法掩埋。期間嘉義縣議員邱銀海突然現身，疑似因不滿稽查大隊蘇姓分隊長的言語，衝上前架住蘇姓分隊長的脖子，朝對方連擊3拳。警員見狀，立即將邱以現行犯逮捕，並依妨害公務和傷害罪移送法辦。

環保局長張根穆指出，當局因接獲民眾陳情而到該處調查，到場沒多久邱銀海就現身，質疑稽查人員為何一來再來。雙方發生言語衝突，聽到蘇姓分隊長說：「你不要亂埋，我們就不用這樣勞師動眾」，邱突然失控，衝上前向隊長揮拳。警員其後把邱拉開及逮捕。張根穆認為，如果言語有不禮貌的地方「可以檢討」，但畢竟他們是執行公權力，議員打人並不恰當。

蘇姓分隊長做完筆錄後已到醫院驗傷，手和膝蓋有些許紅腫、擦傷。警員將邱帶回分局偵訊後，已依妨害公務及傷害罪移送嘉義地檢署，檢方訊後令10萬元新台幣（約2.8萬港元）交保。

不過邱銀海事後喊冤，控訴對方態度很差，還先以粗言駡他，且兩人只是在拉扯，並非出手毆打對方，加上對方未表明身份。他根本不知道對方是公務人員，不認有妨害公務。