90後男子冒警網上發片　吸引女粉絲騙財騙色

四川省樂山市夾江縣警方近日在網絡巡查過程中發現一名90後劉姓男子，自2019年起假冒警察在短片平台發布125條影片，藉此吸納粉絲並接觸，再以不同藉口騙財騙色。據內媒周二（14日）報道，劉男已因涉嫌招搖撞騙罪被刑事拘留，案件正進一步辦理。

夾江縣公安局青衣派出所民警在一個為「信仰」的抖音帳號內，發布多條涉及警察的工作和訊息的影片。在與粉絲的互動中，該帳號也以警察自居。經警方調查，該帳號的擁有人是29歲的四川眉山市未婚男子劉某，目前在夾江縣某紙廠上班。

經審訊，劉某承認冒充警察，是希望藉此擴大交友圈。為了令人入信，他從網上購買一些警務物品和警員制服，又關注大量警方社交帳號，並截取相關照片和影片在個人抖音帳號內發布。他表示，發布假扮警員的影片後，粉絲數目一下子便增加3,000人左右，其中不乏女粉絲向他示愛和相約見面。據知劉某同時與10多名女粉絲交往，並與其中3人發生性關係。

據辦案民警稱，劉某以「警察」身份跟受害人接觸，之後以談戀愛的名義向對方借錢，或編造一些借口，如臨時有急事或遭遇車禍等，向受害人騙財，直至被警員查獲。