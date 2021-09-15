女大生告前央視主持人性騷擾　因證據不足駁回

中央電視台女實習生周曉璇（網名「弦子」）起訴該台前主持人朱軍性騷擾一案，經歷3年審理，北京市海淀人民法院周二（14日）一審宣判，因原告證據不足駁回起訴。

該法院於周二深夜在微博就案件裁決發通報指，該院就原告周某某起訴被告朱某一般人格權糾紛一案依法不公開審理，庭上原告、被告依法進行了舉證質證，並進行了充分的辯論。該法院經審理認為，原告提交的證據不足以證明朱某對其進行性騷擾的主張，故駁回原告的訴訟請求。外界普遍認為，通報中當事人朱某和周某某分別指朱軍和周曉璇。

外媒報道，周女於宣判當日下午在法院外對記者稱，「無論我們輸贏，我都十分感謝每個人，我對過去三年來的經歷感到十分榮幸」。期間，多名身份不明男女試圖阻止她講話，另有人舉起標語，但很快被現場警員搶走。

周女是內地早年反對性侵害#MeToo的代表人物。她於2018年公開指控，2014年就讀大學三年級時被推薦到央視實習期間，在化妝間遭當時擔任電視台主持的朱軍隔衣猥褻。她之後報警，但警方曾向其施壓放棄起訴。直至事件在網上曝光，引發輿論，海淀法院最終受理案件。