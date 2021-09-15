阿里巴巴性侵案飯局照曝光　女員工依偎疑犯大腿

阿里巴巴女員工周某在山東濟南酒店遭性侵一案風波未止。已被檢察院批准逮捕的華聯超市員工張男，其紀姓妻子及姐夫周二（14日）披露當晚飯局上的一張照片，顯示周女依偎張男的大腿。照片由張男在場同事提供，後者形容張男和周女在飯局上的行為曖昧。

疑犯姐夫引述張男被警方拘留前透露，飯局當日的7月27日，張男是臨時被叫去吃飯，之前並不認識周女。周女在飯局上行為熱情，期間她想嘔吐，要求張男陪伴。周女嘔吐後，與張男兩人牽手回座，周女更曾趴在張男身上。

姐夫續引述張男指，飯局散場後，周女曾兩次致電張男，要求對方去酒店找她。不過張男酒後神志不清，去錯其他酒店，他遍尋不獲後決定回家休息。翌日，周女又聯繫張男稱「你來陪陪我吧」，張男便從家裏帶了一盒避孕套，並買早餐前往周女所在酒店。周女當時身穿睡衣，並向張男表示在阿里巴巴工作困難，想辭職等。

張男續向姐夫稱，自己在酒店房內與周女互相有肢體接觸，期間他詢問女方可否使用避孕套進行性行為，但被拒絕。張男大概在酒店逗留了一個半小時，離開前兩人又互刪聯絡紀錄。不過當天下午，周女又聯絡張男，並質問張男是否摸過她。張男後來得悉，周女當時正在報警，懷疑她想套話留低證據。

姐夫指，周女到上月7日發文控訴遭性侵。張男得悉後認為文章內容不實，強調自己是被冤枉和被利用嫁禍。