楊潔篪晤美兩黨代表　冀華府糾正對華政策

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，周三（15日）在北京以視像方式，會見出席第12屆中美政黨對話的美國民主、共和兩黨代表。楊潔篪希望美國政府糾正一段時期以來的錯誤對華政策，與中方相向而行。

楊潔篪表示，中美元首日前通電話，就兩國關係等問題深入交流。中方希望能與美國政府共同採取積極行動，落實元首通話的重要共識，推動兩國的關係能夠盡快回到穩定發展的正確軌道。他又指，中美政黨對話對增進彼此了解，希望美國兩黨繼續為兩國關係發展發揮積極作用。

美方代表表示，本屆美中政黨對話交流坦誠、深入，並強調兩國關係是世界上最重要的雙邊關係，世界各國長期以來受益於美中交流合作，包括氣候變化、抗擊疫情等全球性挑戰。雙方應努力深化溝通，持續擴大經貿、人文等領域合作，共同推動美中關係積極發展。

此外，中美元首通話曾提議舉行兩國元首峰會，中國外交部發言人趙立堅周三回應，雙方在通話中一致認為兩國元首就重大國際問題深入溝通，對引領中美關係正確發展非常重要，雙方同意繼續通過多種方式保持及經常聯繫。