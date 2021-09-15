俄披露731部隊檔案　解密人體實驗罪行細節

今年是日本發動「九一八事變」侵華90周年，俄羅斯聯邦安全局日前首次公開前蘇聯遠東軍區軍事法院在1945年至1949年，對日本關東軍司令官山田乙三的審訊筆錄及相關檔案，再次揭露日軍731部隊在中國開展人體實驗，以及企圖用細菌炸彈挽回敗局。

俄方公布的檔案指出，山田乙三作為發動細菌戰的主犯，透露部隊將抗日人士送往731部隊「進行消滅」，當中亦包括被懷疑為蘇聯情報機構工作者等非中國公民，獲特別輸送至731部隊開展細菌物質活體實驗對象。有關致病細菌研究包括鼠疫、炭疽、霍亂等，勉強康復的人被迫反覆接受實驗，其中有人內臟被切除，以觀察感染在體內擴散情況。蘇聯軍事法庭展示的文件顯示，該部隊存在期間，最高達上萬人死於殘酷實驗。

俄方最新解密檔案還包括731部隊的《秘密戰勤務指南》，明確規定審訊抗日分子的基本準則，其中要求在用刑時，讓受審人除了如實招供外，再也沒有別的擺脫痛苦的辦法。行刑方法包括先讓受刑者背朝上躺着，向受審者口鼻裏灌水，踩踏他的外腳踝，不用考慮受刑者的痛苦，但要避免在其身體留下傷口和疤痕。

山田又表示，曾簽署報告同意利用戰俘開展人體實驗取得的成果，發明一種裝有帶鼠疫菌的跳蚤的獨特陶瓷細菌彈，能最大程度發揮細菌武器的效能，從而達到削弱敵方有生力量、改變戰局。但日本因害怕美國報復，未敢使用細菌炸彈。但據日軍有關日誌記載，731部隊曾在1940年9至10月派出遠征隊到浙江寧波一帶實施細菌戰，令無數中國軍民生靈塗炭。