華使館斥《華郵》新冠溯源社論　罔顧事實

中國駐美國大使館周三（15日）發聲明指摘美國《華盛頓郵報》於本月1日刊登的社論《尋找病毒來源》，歪曲新冠病毒溯源工作的事實，嚴重誤導讀者認知，館方已去信該報編委會致函要求公開回應以正視聽，但遭拒絕。

大使館指出，上述社論稱中國極力阻撓今年年初的世界衞生組織調查，呼籲調查美軍德特里克堡基地（Fort Detrick）實驗室意在轉移視線並刻意隱瞞真相，這種說法是罔顧事實，毫無根據。中方兩度接待世衞專家組赴華開展溯源工作，滿足全部參訪要求，反觀美方把溯源大門關死，刻意隱瞞真相。

中方表示，德堡疑點重重，而且美國北卡羅萊納大學巴里克團隊早就具備極其成熟的冠狀病毒合成及改造能力，曾發生多宗生物安全事故。而早在中國首次報告新冠肺炎病例前，在美國、意大利等國已出現與新冠極為相近的病例。這些資訊都是公開信息，不是中方編造的，更不是用來轉移視線，「美方如此堅持實驗室洩漏的說法，難道不應該邀請世衞專家前往德堡、北卡羅萊納大學調查嗎？難道不應在全球多點多地全面開展溯源工作嗎？」