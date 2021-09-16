濟南市現84座古墓　出土罕見蓮花燈

山東濟南市考古研究院周三（15日）通報，該院上月完成對濟南裴家營東南墓地的考古發掘，共清理出墓葬84座，年代自戰國時期延續至清代。出土完整及可復原器物110多件（組），包括一件較為罕見的黃綠釉獅坐蓮花燈。

裴家營東南墓地考古發掘項目負責人房振指，該墓位於濟南東部，是在配合工程建設前期勘探中發現；根據發掘情況推測，墓地面積不小於3萬平方米。現場共發現宋元墓葬15座，這些墓葬中的隨葬品較少，僅有小量瓷碗、瓷罐、瓷缽等，但在為數不多的隨葬品中，考古人員發現了一件高34.5厘米的黃綠釉獅坐蓮花燈，較以往同類型陶瓷器中屬於大件。獅子和蓮花燈的造型精巧，人物細節刻畫生動，屬於宋元時期彩釉瓷器的精品。

值得注意的是，84座墓葬中還有13座戰國時期磚槨墓。根據出土陶罐等隨葬品初步分析，年代為戰國晚期，有可能是目前中國國內發現的最早磚槨墓。甕棺墓的墓主人為成年人，改變了過去認為此類墓是兒童專用墓葬形式的認識。這批墓葬均為中小型墓葬，出土隨葬品較少，應為一般平民墓地。

現場發現的戰國墓葬與東北約2,000米的東梁王一村遺址同期墓葬、東北約3,000米的梁王古城時代的基本一致，三者之間或存在關係。房振表示，裴家營東南墓地的發掘，豐富了濟南地區戰國至清代的墓葬資料，為各時期葬制葬俗以及社會、歷史研究提供新材料，也為研究戰國晚期齊文化區域特徵、齊國邊邑狀況、齊國葬俗等提供重要資料。