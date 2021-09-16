受賄逾8000萬人民幣　省政協委員受審認罪

安徽省政協港澳台僑和外事委員會前副主任（正廳級）王學銀貪污、受賄一案，周三（15日）在淮北市中級人民法院公開開庭審理。王學銀被控利用其職務便利，為他人在工程承包、項目貸款等方面牟取利益，涉及金額逾8,000萬元（人民幣，下同，約9,600萬港元），他在庭上認罪悔罪，案件擇日宣判。

王學銀在2006年至2015年期間，幫助安徽鴻翔裝飾工程有限公司法定代表人陳某，承接安徽省稻香樓賓館貴賓樓內裝飾工程等5個項目。王事後又接受陳某提議，通過虛增工程造價套取工程款，其中收受1,000萬元（約1,200萬港元）。在2002年至2020年期間，王學銀又以職務便利，為他人在土地收儲等牟利，索取或非法收受財物，共計7,112.7萬元（約8,535.2萬港元）。

公訴機關認為，王學銀身為國家工作人員，利用職務便利，夥同他人侵吞公共財物，又利用職務便利收受他人財物，且數額特別巨大，應以貪污罪、受賄罪追究其刑事責任。同時王學銀自願認罪認罰，可以依法從寬處理。