美英澳三國建立印太聯盟　助澳洲裝備核動力潛艇抗華

美國總統拜登、英國首相約翰遜及澳洲總理莫理森，在香港時間周四（16日）早上宣布，三國會一同建立印太地區的安全夥伴關係，捍衞共同利益，並會深入共享訊息及技術，加強整合安全及國防相關的科技、工業基地及供應鏈，當中包括協助澳洲部署核動力潛艇，美國會向澳洲提供相關的技術及能力。外界將此舉解讀為為了抗衡中國在區內的勢力和影響力。

此夥伴關係名為AUKUS，拜登表示：「我們都認識到確保印太地區長期和平與穩定的必要性，我們需要能夠解決該地區當前的戰略環境，以及它可能如何演變，因為我們三國乃至整個世界的未來，取決於自由開放的印太地區，在未來幾十年的持久和繁榮。」

拜登、約翰遜和莫理森強調，將繼續履行核不擴散的義務，澳洲不會部署核武器，但會部署核動力潛艇。莫里森表示，核動力潛艇會在與美國和英國的緊密合作下，於阿德萊德興建。

雖然3位領袖在宣布時沒有提及中國，事前向記者簡報的美國官員亦聲稱組成AUKUS並不是旨在抗衡北京，但外間分析指，AUKUS成立並替澳洲裝備核動力潛艇之際，正值華府及其盟友在尋找方法抗衡中國在區內日益增長的力量和影響力。