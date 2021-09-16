內地大學禁婚前性行為惹議　專家︰只為應對負面事件

內地網絡近日流傳「大連理工大學研究生學生手冊」的照片，其中明文禁止婚前性行為，引起網民熱烈討論。內媒記者翻查多間大學官網，發現大多都有類似規定，部分大學更明令禁止宿舍留宿異性。性學家彭曉輝接受內媒採訪時則指，未婚成年人發生性關係屬個人權利，但學生應遵守校規，又指該些校規只為應對「產生負面影響的事件」。

內媒記者調查發現，網傳大連理工大學的研究生手冊，在該校官網有不同版本，內容範圍隨年代變化有刪減，但核心內容未變。在該校研究生院在2006年的版本中，對於「未婚性行為」和「學習期間非法同居」採用了「非法同居、道德敗壞、生活作風越軌者」的措詞，並視情況作出「留校察看、勒令退學或開除學籍」等處分；2016年發布的最新版本中，則簡化為「學習期間發生未婚性行為者，給予記過以上處分」。

至於其他院校的表述各有不同，其中浙江大學規定「學生發生非婚性行為，造成不良後果的，給予記過或者留校察看處分」；華中師範大學規定「有在寢室留宿異性、在異性寢室留宿、在校內外與異性非法同居、賣淫嫖娼行為之一者，給予記過及以上處分，情節嚴重者，給予開除學籍處分」；武漢工程大學則規定「男、女生在學生集體宿舍同宿或學校公共場所發生性關係者，給予留校察看處分，造成惡劣影響的給予開除學籍處分」。

據報道，過去曾有大學生因未婚懷子遭大學開除。在2003年，重慶某高校一名女生因腹痛到校醫院就診，被發現懷孕後，校方將女生及同校一名男生開除。事後，女生入稟法院，控告校方侵犯個人隱私權，但遭法院駁回訴訟請求。

對此，不少網民認為上述校規「守舊」，甚至「過度干涉學生的私生活」，直言「食色性也，很難徹底禁止」。另有網民表示︰「我認為這真的不現實的，別說大學生了，中學生有性的已經佔一定比例了。這事是非常隱私的行為，你怎麽禁止？」​​

彭曉輝則指出，內地現行法律並無禁止未婚成年人的性行為，但在慣例中，學校對道德、紀律的要求比其他社會單位要嚴格，性行為是成年未婚學生的權力和私事，在沒造成負面後果下，學校一般不會主動介入。他認為，校方制定相關條例，是為應對相關負面事件，例如學生發生性行為後到處張揚，或在宿舍、公共場所發生性行為等，產生了負面影響，校方便可依例進行處理，故該些條例有其合理考慮，無法簡單判斷對錯，呼籲社會既要尊重校方自行制定校規的權力，也尊重大學生自主選擇的權益。