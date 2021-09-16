警校學生因瑣事打傷女清潔工　允賠償走數

內地網民小張周日（12日）實名舉報，四川警察學院瀘州校區一學生益某毆打其母鄧某致肋骨骨折。小張周二（14日）對內媒稱，公開事件是「想還我母親一個公道」。

鄧某是四川警察學院瀘州校區的一名清潔工，今年4月7日上午9時許，她到課室打掃時看見一個飲品樽原打算清理，但後來發現未喝未於是放回原處，卻遭飲品樽的物主益某辱罵。鄧某於是拿出手機拍片，打算向校方舉報，但遭益某搶走，又將她一直從課室追打到樓梯間。最後鄧某被上司謝經理發現，並送到瀘州市中醫醫院診治，經診斷，鄧某左邊肋骨多處骨折。至於益某打人後便爬牆逃走，之後才被學校派人捉回來。

小張稱，5月時校方安排雙方協商不果，到6月初雙方於大坪山派出所調解並作筆錄，內容指益某承認犯錯，並承擔責任。益某承諾於8月31日前分兩次支付鄧某共5萬元（人民幣，下同，約6萬港元），但至今只依約支付了首期的1萬元（約1.2萬港元），餘下4萬元（約4.8萬港元）卻一直未付清。

小張指母親住院的醫療費用約2萬至3萬元（約2.4萬至3.6萬港元），出院後因不能過多活動，所以家人替她請了看護，共花了4萬至5萬元（約4.8萬至6萬港元）。有關賠償問題，小張指校方和益某互相「踢皮球」，校方稱沒責任，益某也無法聯絡。小張沒辦法下告知了警方，並在網上發文。記者於周二聯絡警校宣傳部時，對方表示校方一直配合家屬協商工作，又強調益某會按協議給予賠償。