美軍頭認兩度致電華參謀長　五角大樓知情

美軍參謀長聯席會議主席米利被揭兩度與中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成秘密通電話，承諾美國不會攻擊中國。米利的發言人巴特勒周三（15日）承認米利曾與李作成通話，目的是緩和緊張局勢及避免意外衝突，事前有與美國國防高層溝通協調。美國總統拜登則指，對米利完全有信心。

巴特勒表示，參聯會主席恆常地與各國參謀長溝通，包括中國和俄羅斯，這對改善對美國國家安全利益的相互理解、緩和緊張、減少誤判等十分重要，米利於去年10月和今年1月致電李作成是履行上述職責，確保戰略穩定，所有參聯會主席與外國參謀長的通話都與國防部協調過，並有跨部門官員列席。

巴特勒續指，為了履行美國總統高級軍事顧問的責任，米利經常與美軍領袖開會，確保他們了解最新事態，有關核武指引的會議是要提醒軍方領袖相關程序。巴特勒強調，米利會繼續按文人掌軍權的傳統，在合法及合憲的情況下工作及提出軍事建議。

美媒引述知情人士稱，參聯會在中美通電話前有與美國防長辦公室協調，時任防長埃斯珀及代理防長米勒皆知情，官員指「通話根本不是秘密」，當時有15名分別來自國防部及國務院等部門官員列席，有文官監督通話，會上亦有人撰寫會議紀錄，會後分發給防長和情報機構。