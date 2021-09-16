內地昨增49宗本地確診　福州男子赴瑞麗確診

內地周四（16日）通報前一日新增80宗新冠肺炎確診病例，其中49宗屬本地個案，48宗來自福建省，1宗出現在雲南瑞麗的患者為福州男子。國家衞健委派到福建的工作組專家判斷，目前福建莆田疫情形勢嚴峻，後續在社區、學校及工廠等人群中繼續發現病例的可能性高，疫情存在外溢風險。

過去一日，福建新增本地確診病例，當中38宗在莆田市、8宗在廈門市、2宗在泉州市；9人是由無症狀感染轉確診。據福建省衞健委消息，該省自上周五（10日）這輪本地疫情爆發以來，累計155人確診，分別為莆田市91人、廈門48人和泉州16人，無死亡病例。在這次疫情中，學校成為一個集中傳播點。根據目前的流調數據，僅莆田一地就有超過50名未成年人感染。梳理莆田市衞健委從周日（12日）至周三（15日）通報數字，當地涉疫學校包括4間幼稚園、5間小學和1間中學。

有內媒引述一名醫生稱，福建疫情帶來一個很明確的訊息，就是新冠病毒可以感染所有年齡段的群體，12歲以下的兒童疫苗尚未覆蓋，相當於「裸奔」狀態。上海市疾控中心免疫規劃科前主管醫生陶黎納建議，應盡快對兒童接種疫苗納入議程。

至於過去一日新增的31宗境外輸入病例，分別為雲南22宗，廣東3宗，上海、四川各2宗，浙江和山東各1宗；同日新增13宗無症狀感染病例，全部為境外輸入。至今內地累計95,493人確診，其中4,636人死亡。