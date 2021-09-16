內地教育雙減調查　稱逾7成家長緩解焦慮

為了解內地學生家長對教育「雙減」政策的態度，共青團中央宣傳部與旗下媒體近日進行調查，共訪問超過51萬名家長。結果顯示，在孩子教育問題上，87%受訪家長感到焦慮，而在雙減政策實施後，合共72.7%受訪家長表示焦慮有所緩解，當中又以中等收入群體緩解比例較高。

調查顯示，孩子成績處於下游的受訪家長，9成對教育問題最感焦慮。從家庭收入水平來看，收入中等偏低的受訪家長最為焦慮，比例同樣達到9成。至於對教育焦慮的原因，有73.2%的受訪家長表示是自己的能力很難輔導好孩子，53.1%的受訪者認為是課外培訓產業化，出現「不補就落伍」的焦慮，另48.7%家長擔心收入有限，無法給孩子最好的教育資源。

在雙減政策實施後，34.3%的受訪家長表示對教育的焦慮緩解了很多，38.4%家長則表示緩解一點，另有6.5%的受訪家長表示更焦慮。分析發現，家庭收入處於中游的受訪家長，表示有緩解的比例最高，達到73.7%。這與網上普遍認為雙減政策對中等收入群體影響最深的觀點有所出入。

受訪家長中，過半數人曾給孩子報讀校外培訓。雙減政策之後，大部分受訪家長對「課外教育支出減少，家長經濟負擔減輕」均表認同，從而一定程度上緩解了教育焦慮。