美卿晤立陶宛外長　應對華經濟脅迫

立陶宛與中國大陸緊張關係升溫，立陶宛外長蘭斯柏吉斯周三（15日）到訪美國首都華盛頓，與美國國務卿布林肯會晤。雙方討論在應對中國經濟脅迫等施壓時，美方如何支持立陶宛。

立陶宛今年7月容許台灣當局以「台灣」名義在境內設立代表處，引來中方不滿及施加制裁，雙方更互相召回大使。另外，立陶宛收容了白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭。布林肯讚揚立陶宛支持白羅斯和台灣倡導民主，美方反對大陸的經濟脅迫，堅定支持民主。

蘭斯柏吉斯會後透露，二人討論經濟、金融和政治等措施來抵抗大陸施壓，相關措施不但能幫助立陶宛，也有助未來面臨類似壓力的國家。他還向布林肯表達了對俄羅斯和白羅斯深化政治和軍事一體化的憂慮。

另外，歐盟輪值主席國斯洛文尼亞總理揚扎周一（13日）致函其他成員國領導人，指摘大陸驅逐立陶宛大使等措施影響中歐整體關係，呼籲各國團結防止中方威脅任何一個國家。大陸駐歐盟使團表示嚴重關切，指立陶宛政府違背一個中國原則，而歐盟承諾並多次重申堅持一個中國政策，理應敦促成員國改正錯誤，而不應在涉及大陸國家主權和領土完整的問題上發出錯誤信號。