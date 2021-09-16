漢光演習模擬反登陸作戰　台軍發射逾百發炮彈

台軍一連五日的漢光37號演習於周四（16日）踏入第4天，多個戰區模擬解放軍搶灘，進行反登陸作戰演練，期間各類型炮彈火力全開，場面震撼。

當日演習重頭戲之一，是於屏東楓港的第四作戰區執行「聯合反登陸作戰操演」實彈射擊。軍方共出動合共50門M110A2自走炮、M109A2自走炮和155榴彈炮，對海面進行反舟波重炮射擊 ，在短短約20分鐘內共射擊150發炮彈。同樣在屏東，陸軍第八軍團四三炮指部於早上8時30分起，在枋山滿豐陣地進行重炮保養射擊「天雷操演」，有別於往年漢光演習有多軍聯合出擊，今年只以重炮保養射擊為主軸，沒有F16戰鬥及戰鬥直升機配合。

第五作戰區則在台中清水區番仔寮陣地及濱海公園舉行聯合反登陸演練，軍方共動員400多人，展開約40分鐘6波射擊，18門M109A2和M110A2自走炮在甲南海灘一字排開，向約8公里外的海上目標區，共發射108發炮彈。此外，當日第二作戰區也於台東知本海灘、花蓮北埔海灘同時舉行「海灘反擊作戰」；第三作戰區則於新北八里地區進行灘岸守備。

台灣的蔡英文總統周三（15日）前往屏東視導「佳冬戰備跑道戰機起降」演練。總統府其後發布蔡聽取軍方簡報的照片，「意外」曝光台空軍戰機攔截解放軍轟6和殲16等軍機，並處於敵機後方高空的有利戰術位置，軍方還特別標出轟6戰機多個武器掛載點。台國防部周三深夜公布當日共有9架解放軍軍機進入台西南空域，包括6架殲16戰機，但未交代上述軍赴台時段是否與蔡南下時段重疊。