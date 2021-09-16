拾荒婦3兒孫遭槍殺　兇手判死終伏法

河南省駐馬店市泌陽縣男子馬青付，14年前因土地糾紛，持槍殺害3名村民後逃亡，至2019年落網。案件經兩次審理，馬青付被判死刑。據內媒周四（16日）引述被害人家屬稱，兇手已於周二（14日）伏法。

據法院裁決書指，銅山鄉鄧莊79歲拾荒婦常桂香的2名兒子高青錄、高小立，以及孫兒高建，於2007年因為土地爭議，遭馬青付用獵槍開槍擊斃。常桂香其後展開12年漫長的追兇之路。死者家屬高先生向內媒稱，自己於周三（15日）從駐馬店中院獲知馬青付已被執行死刑的消息。他表示，法院事先沒有通知家屬，當確定消息後，已告知常婦，她之後整天沒出門，獨自一人在家，沒吃東西。高先生指常婦總算放下心頭的一塊大石。

原告代理律師周兆成表示，馬青付當年光天化日之下槍殺常婦的3名兒孫，導致其全家遭受精神痛苦。如今馬青付伏法，彰顯了法治權威、捍衞生命的尊嚴。案件至此亦終告結束。

另高先生稱，法院判處馬青付與4名同案被告連帶賠常婦一家30多萬元人民幣（約37萬港元）賠償款，但家人「一分錢賠償沒有拿到」，已準備向法院申請強制執行。周兆成對此表示，常婦及家人可向馬青付的遺產繼承人申請強制執行，或向其他承擔連帶責任的同案被告提出申請。