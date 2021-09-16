資陽市前副秘書長涉貪5400萬人民幣 兩親屬涉案判囚
2021年09月16日 14:38
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鄒明勇被控受賄等罪項的案件目前仍在四川資陽市中級人民法院審理。
四川省資陽市政府前副秘書長鄒明勇在2019年涉嫌受賄及濫用職務便利，遭開除黨籍公職後，再被資陽市人民檢察院起訴，指其非法收受28人合共超過5,400萬元（人民幣，下同，約6,532萬港元）的財物，更曾嫌幾百萬元賄款「太少」。內媒在周四（16日）引述起訴書發現，鄒明勇的姪兒及妻舅均有涉案，分別被判監11年及5年。
起訴書指，鄒明勇在2009年至2019年期間，收受逾半億元的賄款，受賄來源主要為商人，他被指透過職務便利，向商人提供承包工程的資金撥款幫助，從中收受財物利益。鄒明勇的姪兒鄒克君及妻舅江俊，同被指控參與跟四川榮新集團有限公司等企業的利益輸送，每次收取約215萬（約260萬港元）至1,100萬元（約1,330萬港元）不等的賄款，鄒克君與江俊受賄罪成被判監，上訴均被駁回。
而鄒明勇的案件在今年5月19日在資陽市中級人民法院開庭審理，被控受賄罪、濫用職權罪遭刑事起訴，但念及鄒明勇到案後如實供述罪行，將按規定從輕判罰。具體刑罰法院暫未宣判。