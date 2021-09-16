資陽市前副秘書長涉貪5400萬人民幣　兩親屬涉案判囚

四川省資陽市政府前副秘書長鄒明勇在2019年涉嫌受賄及濫用職務便利，遭開除黨籍公職後，再被資陽市人民檢察院起訴，指其非法收受28人合共超過5,400萬元（人民幣，下同，約6,532萬港元）的財物，更曾嫌幾百萬元賄款「太少」。內媒在周四（16日）引述起訴書發現，鄒明勇的姪兒及妻舅均有涉案，分別被判監11年及5年。

起訴書指，鄒明勇在2009年至2019年期間，收受逾半億元的賄款，受賄來源主要為商人，他被指透過職務便利，向商人提供承包工程的資金撥款幫助，從中收受財物利益。鄒明勇的姪兒鄒克君及妻舅江俊，同被指控參與跟四川榮新集團有限公司等企業的利益輸送，每次收取約215萬（約260萬港元）至1,100萬元（約1,330萬港元）不等的賄款，鄒克君與江俊受賄罪成被判監，上訴均被駁回。

而鄒明勇的案件在今年5月19日在資陽市中級人民法院開庭審理，被控受賄罪、濫用職權罪遭刑事起訴，但念及鄒明勇到案後如實供述罪行，將按規定從輕判罰。具體刑罰法院暫未宣判。