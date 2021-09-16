四川地震恐引安全隱患　重慶緊急排查水利工程

四川瀘州市瀘縣周四（16日）凌晨發生黎克特制6級地震，重慶部分區縣有明顯震感。在地震影響下加上多區縣出現暴雨，重慶市水利局周四已下令要求西部地區的震後水利工程展開安全排查，同時啟動水旱災害防禦四級應急響應。另外，重慶地鐵1號線沙坪壩站因雨水倒灌車站，需臨時封站暫停營運。

重慶市水利局表示，鑑於四川瀘州市瀘縣發生地震，當局已要求距離震央較近的渝西地區相關區縣水行政主管部門和有關單位，盡快組織人員開展震後水利工程安全排查，及時發現並消除隱患，盡最大努力保障民眾生命財產安全。

水利局又指，潼南、銅梁、大足等7個區縣在過去24小時出現暴雨，受降雨影響，潼南復興河、大足淮遠河等26條中、小河流出現1至4米漲水過程，最高水位均未超出警戒水位。不過，當局預計未來1至3天，長江、嘉陵江、烏江將有一輪明顯漲水過程，個別河流或出現超出水位預警。

經會商研判，水利局決定自周四早上11時起啟動水旱災害防禦四級應急響應，同時要求相關區縣水行政主管部門密切關注水雨情發展變化，做好山洪災害危險區等各項防禦措施。