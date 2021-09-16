台駘山冰雕館火災釀13死　6名負責人被逮捕

山西太原市旅遊勝地台駘山景區的冰燈雪雕館，在去年10月1日發生火災，造成13死15傷的嚴重事故。省政府事後成立小組調查事件，周四（16日）公布結果認為屬重大生產安全責任事故，管理園區的企業13名負責人被公安採取刑事措施，當中6人被逮捕；另有38名公職人員遭黨紀政務處分或組織處理。

據當局調查，事件是起於事發當日有供電系統故障，景區電力維修人員違規將自備的發電機供電切換至市電供電，令電子零件出現短路並使裝置起火。加上館內遊覽路線設計複雜，疏散通道及安全出入口被人為封堵，令工作人員及遊客無法及時逃生。此外，館內亦違規使用大量聚氨酯等易燃物，火災期間產生有毒氣體，因此有人因受困而致一氧化碳中毒、呼吸道灼傷等情況而死。

管理園區的太原台駘山滑世界農林生態遊樂園有限公司，被指在建園過程中有未獲許可及違法佔用集體土地等情況，又違規使用大量易燃建材，且日常管理混亂欠安全意識，6名負責人因而被逮捕，另外7人需被監視居住，案件已移送至檢察機關提訴。至於文化和旅遊部門、消防救援機構、林業部門、國土部門及城鄉管理部門則被指執法規管上失職，共有38名官問責。