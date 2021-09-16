外賣平台現影子蛋糕店　涉偽造實物照圖賺差價

內地傳媒周四（16日）揭發外賣平台「美團」、「餓了麼」的合作店商中，存有多間「影子蛋糕店」，這些店盜用真實商戶經營許可證等訊息，又或者涉嫌偽造證照、相片，跨城接單後再轉至下單地址附近的蛋糕店，從中賺取不菲的差價。

報道指，外賣平台上出現的懷疑影子蛋糕店，即無實體店舖，透過假造的相片去吸引消費者下單，再將訂單轉移至距離消費者最近的實體店。且類似的情況不止一間店舖，甚至有店家出現盜用食物相片、營業執照的情況。

有遼寧的客戶曾通過外賣平台為太太選購生日蛋糕時，發現蛋糕店位於2,000多公里外的四川成都，及後向商戶查詢，工作人員才解釋網上列出的是總店位置，分店已於黑山縣開設。但當蛋糕到貨時出現貨不對辦的情況，變成附近一間廉價蛋糕店的產品，只需50元人民幣（約60港元）就可交易。

事件經報道後引起爭議，內媒呼籲外賣平台加強上線店舖的真實性審核，改進營銷方式，承擔起應盡的主體責任，不能任由「影子店舖」利用，肆意侵權攫取不合理收益。