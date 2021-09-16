山西前首富未清償債項　遭懸紅2100萬人民幣

上海第一中級法院周三（15日）通報，山西省前首富李兆會未有按企業義務清償債項，遂發布懸賞公告，提供有效線索的舉報人，最高可獲2,100萬元（人民幣‧下同，約2,534萬港元）賞金。

法院為美錦能源集團有限公司，向上海海博鑫惠國際貿易有限公司追討2.16億元（約2.6億港元）及利息，而李兆會因未承擔四分之一的連帶清償責任，遭懸紅追緝。公告指，美錦能源承諾在找到李兆會後3個工作日，向舉報人支付10萬元（約12萬港元）獎金，若舉報人提供真實有效，同時法院目前尚未掌握的李兆會名下財產線索，將可獲美錦能源追討金額的10%獎賞，即最多逾2,100萬元。

海博鑫惠公司2013年向銀行借貸2億元（約2.4億港元），美錦能源、李兆會及另外兩間公司為貸款保證人，但海博鑫惠其後無法償還貸款遭銀行提訴，美錦能源因而連同利息為海博鑫惠繳付逾2.1億元，但海博鑫惠並未有償還上述款項，而被美錦能源起訴。

案件在2016年審理，上海第一中級法院在2017年年底，以李兆會及海博鑫惠負責人未履行清償責任為由，限制他們出境，法院當時亦已查明李兆會並無財產足以償還債務。